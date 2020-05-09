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4:36   9 Мая 2020
Политика

США настаивают на участии Китая в переговорах с Россией по СНВ-3

США настаивают на участии Китая в переговорах с Россией по СНВ-3

США будут готовы обсуждать продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии, если Россия привлечет к переговорам Китай. Об этом заявил советник президента США Маршалл Биллингсли, пишет The Washington Times.

Советник американского президента по вопросам контроля над вооружениями считает, что одной из основных проблем с договором СНВ является то, что в нем не участвует Китай. Биллингсли отметил, что существует и ряд других недостатков, связанных с этим соглашением, по мнению американцев.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что предложение Вашингтона о подключении Китая к переговорам по дальнейшей судьбе договора о стратегических наступательных вооружениях невозможно в принципе. Рябков отметил, что в СНВ-3 также нет возможности вписать какие-либо еще экзотические вооружения, как их теперь называют в Соединенных Штатах. Замглавы МИД РФ объяснил, что для этого необходимо новое соглашение, на разработку которого потребуется много времени.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #китай

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