Группа патрулирующих кораблей НАТО покинула Баренцево море

Группа патрулирующих кораблей НАТО вышла из Баренцева моря. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота США.

Патрулирующая группа кораблей состояла из эсминцев "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата "Кент" ВМС Великобритании. Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что действия в Арктике важны, потому что они демонстрируют свободу передвижений в трудных ситуациях и контролируют безопасность торговли.

В патрулировании приняли участие более тысячи моряков НАТО. Адмирал США подчеркнул, что пандемия коронавируса не повлияла на проведение операций американским флотом. Об этом пишет РИА Новости.