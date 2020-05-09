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3:43   9 Мая 2020
Общество

Воробьев отсрочил денежные штрафы за отсутствие масок

Воробьев отсрочил денежные штрафы за отсутствие масок

Власти Подмосковья решили повременить с введением штрафной системы за отсутствие медицинских масок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Житель Московской области пока отделается лишь предупреждением от правоохранительных органов за нарушение "масочного режима", начинающего свое действие после 12 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что пока не будет вводить денежные штрафы для нарушителей.

Глава Московской области также отметил, что носить средства индивидуальной защиты необходимо для избежания заболевания COVID-19. Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса в Москве и Подмосковье продлены до 31 мая. По данным стопкоронавирус.рф, количество выявленных случаев нового типа коронавируса в РФ выросло до 187 859.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #рф #коронавирус

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