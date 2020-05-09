Санкции не смогут помешать Сирии эффективно противостоять США на политической арене

Введенные против Сирии экономические санкции необходимо снять. Такое обращение к международному сообществу сделал лидер Арабской демократической партии Насера Мухаммад Абу эль-Эла.

Политолог Юрий Самонкин заявил, что САР на фоне этих санкций лишь постепенно укрепляет свой суверенитет. Об этом пишет ФАН.

Мухаммад Абу эль-Эла в своем комментарии для агентства SANA в Каире рассказал, что "Вашингтон стремится посредством своей колониальной политики навязать гегемонию арабскому региону и использует все свои инструменты, чтобы подорвать успехи Сирии...".

Египетский политик уверен, что Сирия смогла показать миру истинную личину Соединенных Штатов, которые совершенно враждебны к правам и свободам народов. Он также отметил, что Дамаску удалось разобраться с террористами, которых США оставили одних, без поддержки.

Самонкин выразил мнение, что Вашингтону за долгие годы действия санкций не удалось никоим образом повлиять на политику сирийских властей. Он отметил, что американские санкции работают на Ближнем Востоке только в том случае, когда правитель не способен противостоять этой агрессии.

Асад же является сильной политической фигурой, способной дать политический отпор Трампу. К тому же у сирийского правительства есть поддержка международного сообщества и, в частности, России.