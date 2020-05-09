Роспотребнадзор опубликовал проект постепенной отмены режима самоизоляции в РФ

Представители Роспотребнадзора РФ рассказали, что нужно учитывать для смягчения запретов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Инструкцию разместили на официальном сайте ведомства.

Оценка готовности региона к снятию ограничительных мер из-за коронавируса зависит от вычисления коэффициента распространения инфекции, количества свободных коек в медучреждениях и проведенных тестирований. Роспотребнадзор отметил, что, благодаря итоговым показателям, каждый регион сам примет решение о периоде снятия режима самоизоляции.

Режим самоизоляции, введенный правительством РФ, для некоторых категорий населения должен быть соблюден даже при условии снятия ограничительных мер. Это касается пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Также не стоит забывать о правилах ношения медицинских масок, добавили в Роспотребнадзоре. Руководителям предприятий рекомендуется продлить удаленный формат работы сотрудников.