Верховный суд США лишил конгрессменов доступа к докладу Роберта Мюллера о "вмешательстве РФ" из-за опасений, что содержащаяся в нем предвзятая информация станет предметом спекуляций. Об этом заявил политолог Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований отметил, что решение суда о временной блокировке доступа конгрессменам к докладу Мюллера особенно актуально в свете закрытия дела в отношении экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна ввиду отсутствия доказательств о его предполагаемых "связях" с РФ.

Команда бывшего спецпрокурора США, по сути, расследовала "неизвестно что" и "неизвестно как", отметил политолог. Учитывая ситуацию с закрытым делом Флинна, совершенно очевидно, что к ответственности пытались привлечь людей, которые не имели никакого отношения к так называемому расследованию.

Решение Верховного суда США говорит о том, что он не хочет допустить тех или иных обратных действий со стороны каких-либо политиков, считает Брутер. Об этом политолог сообщил в комментарии Федеральному агентству новостей.

Минюст США в 2017 году назначил Мюллера спецпрокурором для расследования дела о приписываемых РФ попытках "вмешательства" в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году. Впоследствии Мюллеру ничего не оставалось, как признать провал расследования, которое, однако, продлилось целых два года, на что были потрачены 30 млн долларов из карманов американских налогоплательщиков, передает "Царьград".

Окружной суд Колумбии в марте 2020 года удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении дела в отношении компании "Конкорд", которую обвиняли во "вмешательстве". С компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Евгению Пригожину, были сняты все обвинения.