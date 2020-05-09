Белоусов провел совещание по мерам поддержки экономики в РФ

Первый российский вице-премьер Андрей Белоусов провел собрание с членами комиссии по устойчивому развитию экономики и бюро правления РСПП. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании с членами правительственной комиссии по повышению устойчивости экономического развития и Российского союза промышленников и предпринимателей поднял вопросы о стабилизации деловой активности после отмены режима самоизоляции в РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции. На собрании также обсудили масштабную программу, направленную на дальнейшую нормализацию экономической ситуации в стране.

Белоусов поднял вопрос поддержки российского экспорта и внутреннего спроса, работы промышленных российских предприятий и дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса. По данным стопкоронавирус.рф, количество зафиксированных случаев нового типа коронавируса в РФ выросло до 187 859 человек.