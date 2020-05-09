ЦПВС сообщил об обстреле террористами населенного пункта в Идлибе

Террористы запрещенной на территории РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" обстреляли населенный пункт Асус в провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Члены террористической группировки также за последние сутки дважды проводили обстрел населенного пункта Кафер-Небель в сирийском Идлибе. Руководитель ЦПВС сообщил об этом журналистам в ходе брифинга.

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации действует с 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями. Обстрелов со стороны подконтрольных Анкаре незаконных вооруженных формирований за последние сутки зафиксировано не было, заявил контр-адмирал.