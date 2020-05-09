Верховный суд США приостановил решение апелляционного суда округа Колумбия о разрешении демократам в Конгрессе иметь доступ к материалам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу". Об этом сообщило Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать решение о предоставлении конгрессменам-демократам доступа к материалам доклада Мюллера. Блокировка останется в силе до дальнейших решений.

Роберт Мюллер, будучи спецпрокурором США, в 2019 году объявил о прекращении расследования, которое обернулось полным провалом. Мюллер так и не смог обнаружить "российский след" в победе Трампа на выборах президента США 2016 года. За два года расследования он не смог предъявить ни одного доказательства, которое могло бы говорить в пользу версии о якобы предпринятых попытках "вмешательства". На расследование Мюллера были впустую потрачены около 35 млн долларов американских налогоплательщиков. Бывший спецпрокурор в ходе слушаний в Конгрессе подтвердил, что никаких доказательств якобы "вмешательства РФ" в президентские выборы в США обнаружить не удалось.

Адвокат компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, потребовал привлечь Мюллера и генпрокурора США Уильяма Барра к уголовной ответственности. Мюллер и Барр нарушили Уголовный кодекс округа Колумбия, так как российская сторона были лишена возможности справедливого суда.