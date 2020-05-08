Украинский депутат выступил за отмену закона, запрещающего носить георгиевскую ленту

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич предложить признать утратившим силу закон, запрещающий производство и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" представил законопроект номер 3457 о признании утратившим силу законе дополнении в кодекс об административных нарушениях "запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Согласно данным сайта Верховной рады, законопроект был зарегистрирован 8 мая, в пятницу.