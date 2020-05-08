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23:41   8 Мая 2020
Общество

Украинский депутат выступил за отмену закона, запрещающего носить георгиевскую ленту

Украинский депутат выступил за отмену закона, запрещающего носить георгиевскую ленту

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич предложить признать утратившим силу закон, запрещающий производство и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" представил законопроект номер 3457 о признании утратившим силу законе дополнении в кодекс об административных нарушениях "запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Согласно данным сайта Верховной рады, законопроект был зарегистрирован 8 мая, в пятницу.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #верховная рада #георгиевская лента

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