Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию

Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Заседание Совбеза по формуле Аррия проходит в пятницу в ООН. Основная тема – "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле". Стоит отметить, то такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза ООН и подразумевают лишь консультации, на которых могут присутствовать не только сотрудники дипмиссий, но и представители неправительственных организаций и общественности.

По словам Небензи, которые стал участником мероприятия, величайший урок Второй мировой войны заключается в осознании потребности в вакцине против идеологии ненависти.