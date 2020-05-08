Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вице-премьер Чернышенко сообщил предполагаемую дату выхода из режима ограничений

Вице-премьер Чернышенко сообщил предполагаемую дату выхода из режима ограничений

 Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки

Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки
Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию

Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию

 Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию

Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
Вице-премьер Чернышенко сообщил предполагаемую дату выхода из режима ограничений

Вице-премьер Чернышенко сообщил предполагаемую дату выхода из режима ограничений

 Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки

Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки
Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию

Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию

 Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию

Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
22:57   8 Мая 2020
Политика

Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию

Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию

Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Заседание Совбеза по формуле Аррия проходит в пятницу в ООН. Основная тема – "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле". Стоит отметить, то такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза ООН и подразумевают лишь консультации, на которых могут присутствовать не только сотрудники дипмиссий, но и представители неправительственных организаций и общественности.

По словам Небензи, которые стал участником мероприятия, величайший урок Второй мировой войны заключается в осознании потребности в вакцине против идеологии ненависти.

"Вердикт Нюрнбергского трибунала об этом был однозначным, конфликты были признаны конфликтами, военные преступления были названы военными преступлениями, коллаборационистов признали коллаборационистами", — подытожил Небензя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #оон #небензя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...