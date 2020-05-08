Вице-премьер Чернышенко сообщил предполагаемую дату выхода из режима ограничений

РФ может выйти из режима ограничительных мер из-за коронавируса в конце мая — начале июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дата выхода будет зависеть в каждом конкретном регионе от ситуации в нем, заявил он в эфире передачи "Вести" на канале "Россия 1". По его словам, датой выхода может быть декада мая или начала июня.

Также он заявил, что при соблюдении всех рекомендаций регистрация единичных случаев нового коронавируса может закончиться в стране уже к концу лета.

Существуют различные прогнозы развития ситуации, заявил Чернышенко. Отвечая на вопрос ведущего о том, может ли это случится после 10 мая, он ответил утвердительно. Однако, вице-премьер подчеркнул, что прогнозу могут ошибаться, если все начнут выходить на улицы и пренебрегать средствами защиты.