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21:14   8 Мая 2020
Общество

В Госдуму внесен законопроект о праве бесплатного расторжения договоров аренды

В Госдуму внесен законопроект о праве бесплатного расторжения договоров аренды

Арендаторы недвижимости, которые заключили договор до введения режима повышенной готовности на фоне пандемии коронавирусной инфекции, смогут получить право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды.

Это следует из сопроводительного письма законопроекта, внесенного в Государственную думу, в пятницу, 8 мая. Как уточняется, для того, чтобы воспользоваться таким правом, арендатор должен надлежащим образом исполнять свои обязанности до введения режима повышенной готовности. Более того, одним из условий также является падение доходов более чем на 50%.

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Автор: Яна Либерман
#законопроект #аренда #коронавирус

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