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21:09   8 Мая 2020
Общество

Столичные власти отменят выдачу цифровых пропусков по СМС

Столичные власти отменят выдачу цифровых пропусков по СМС

Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформлять цифровой пропуск с помощью SMS на номер 737. Об этом рассказал глава городского департамента информационных технологий российской столицы Эдуард Лысенко.

Сейчас уже наблюдается ситуация, что это не самый востребованный канал получения пропусков, заявил Лысенко. По его словам, люди предпочитают форму на сайте, поскольку она дает больше сведений.

Также Лысенко добавил, что со вторника цифровой пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по номеру телефона +7 (495) 777-77-77.

Ранее стало известно, что цифровые прпоуска для совершения рабочих поездок в Москве будут продлены до 31 мая. При этом срок действия пропусков будет продлен автоматически не позже 11 мая.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #самоизоляция #коронавирус

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