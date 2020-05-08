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20:50   8 Мая 2020
Россия

Отрицание подвига Красной армии в ВОВ приравняют к экстремизму

Отрицание подвига Красной армии в ВОВ приравняют к экстремизму

Поправки могут быть внесены в Конституцию РФ, согласно которым критические высказывания о подвиге советского народа станут вне закона.

Накануне Дня Победы возникают дискуссии о событиях военных лет. Эксперты заявляют, что в социальных сетях учащается критика подвига советских солдат в ВОВ, сообщает NEWS.ru.

По мнению предпринимателя в сфере информационных технологий Игоря Ашманова, в России необходимо ввести запрет на отрицание подвига СССР в победе в Великой Отечественной войне. Критические высказывания, дискредитирующие роль Советского Союза в ВОВ, должны быть приравнены к экстремизму или пропаганде гомосексуализма, добавил он.

Эксперты изучили миллионы сообщений в соцсетях и пришли к выводу, что людей, подвергающих сомнению роль Советского Союза в победе над фашизмом, немало. Группа экспертов нашла в Сети сотни тысяч постов со словом "победобесие", имеющим дискредитирующее значение. Первым упомянул это слово профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. С 2014 года распространение термина начало набирать обороты.

В новой Конституции появилась часть 3 статьи 67.1, которая призвана остановить отрицание подвига советского народа в Великой Отечественной войне. На данный момент в России законодательно наказывается штрафом до 300 тысяч рублей "реабилитация фашизма", а также распространение заведомо ложных сообщений о роли СССР во Второй мировой войны.

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Автор: Ирина Большунова
#запрет #конституция

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