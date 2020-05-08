Клинцевич призвал наказать "Новую газету" за дискредитацию Великой Победы

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич раскритиковал статью "Новой газеты", опубликованную перед Днем Победы и порочащую подвиг советских граждан.

Очередной материл "Новой газеты" оскорбил память героев Великой Отечественной войны. Либеральное издание опубликовало статью о сотрудниках НКВД, отправленных в лагеря. После нападения на Советский Союз войск фашистской Германии осужденные отправились на фронт. Исходя из этих данных, "Новая" сделала вывод, что якобы герои ВОВ — это "палачи", которые получили награды незаслуженно.

Клинцевич в беседе с изданием "ПолитРоссия" возмутился действиями "Новой газеты". По его словам, за такие материалы сотрудников СМИ нужно наказывать согласно уголовному законодательству РФ.

"Это не цензура, здесь должен работать уже Уголовный Кодекс", — отметил собеседник "ПолитРоссии".

Корреспонденты "Новой" — это люди, которым платят за заказные материалы. Их цель — создать выгодный для них режим, который копирует западную идеологию, уверен Клинцевич. Это, по мнению сенатора, дискредитирует страну, в частности, ее роль в победе в Великой Отечественной войне.