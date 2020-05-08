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20:40   8 Мая 2020
Общество

Клинцевич призвал наказать "Новую газету" за дискредитацию Великой Победы

Клинцевич призвал наказать "Новую газету" за дискредитацию Великой Победы

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич раскритиковал статью "Новой газеты", опубликованную перед Днем Победы и порочащую подвиг советских граждан.

Очередной материл "Новой газеты" оскорбил память героев Великой Отечественной войны. Либеральное издание опубликовало статью о сотрудниках НКВД, отправленных в лагеря. После нападения на Советский Союз войск фашистской Германии осужденные отправились на фронт. Исходя из этих данных, "Новая" сделала вывод, что якобы герои ВОВ — это "палачи", которые получили награды незаслуженно.

Клинцевич в беседе с изданием "ПолитРоссия" возмутился действиями "Новой газеты". По его словам, за такие материалы сотрудников СМИ нужно наказывать согласно уголовному законодательству РФ. 

"Это не цензура, здесь должен работать уже Уголовный Кодекс", — отметил собеседник "ПолитРоссии".

Корреспонденты "Новой" — это люди, которым платят за заказные материалы. Их цель — создать выгодный для них режим, который копирует западную идеологию, уверен Клинцевич. Это, по мнению сенатора, дискредитирует страну, в частности, ее роль в победе в Великой Отечественной войне.

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Автор: Руслан Неглинный
#вов #франц клинцевич #новая газета

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