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20:33   8 Мая 2020
Весь мир

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Серия публикаций о вмешательстве России в дела разных стран принесла трем журналистам из The New York Times престижную Пулитцеровскую премию. Президент США Дональд Трамп, чьи заявления, опубликованные в The Washington Post, цитирует Федеральное агентство новостей, призвал Пулитцеровский комитет отозвать премию.

Американский президент усмотрел фейки в статьях, за которые присуждена премия. Трамп подчеркнул, что публикация новых документов убедительно доказывают отсутствия сговора его избирательного штаба с Москвой, а потому если Пулитцеровский комитет не отзовет премию у NYT, то он будет навсегда опозорен за то, что наградил жуликов.

Сразу после вручения Пулитцеровской премии журналистам The New York Times как из рога изобилия посыпались фейковые публикации о присутствии в Ливии ЧВК "Вагнера". Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в интервью ФАН назвал это попыткой повторить успех NYT.

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Автор: Борис Нестеров
#трамп #nyt

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