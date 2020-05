Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Серия публикаций о вмешательстве России в дела разных стран принесла трем журналистам из The New York Times престижную Пулитцеровскую премию. Президент США Дональд Трамп, чьи заявления, опубликованные в The Washington Post, цитирует Федеральное агентство новостей, призвал Пулитцеровский комитет отозвать премию.

Американский президент усмотрел фейки в статьях, за которые присуждена премия. Трамп подчеркнул, что публикация новых документов убедительно доказывают отсутствия сговора его избирательного штаба с Москвой, а потому если Пулитцеровский комитет не отзовет премию у NYT, то он будет навсегда опозорен за то, что наградил жуликов.

Сразу после вручения Пулитцеровской премии журналистам The New York Times как из рога изобилия посыпались фейковые публикации о присутствии в Ливии ЧВК "Вагнера". Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в интервью ФАН назвал это попыткой повторить успех NYT.