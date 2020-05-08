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 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
20:32   8 Мая 2020
Политика

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Глава Госдепа США Майк Помпео после неудавшейся попытки вторжения наемников в Венесуэлу, признал, что среди них были американцы, хотя ранее отвергал такую возможность.

Несколько дней подряд западные средства массовой информации пытались обвинить Каракас в том, что он якобы организовал постановку предотвращения госпереворота, после того как венесуэльские силовики обезвредили и захватили несколько вооруженных групп. Впоследствии оказалось, что это были наемники, среди которых присутствовали американские граждане, передает Федеральное агентство новостей.

Госдеп сразу же начал опровергать эту информацию, однако впоследствии вынужденным признанием Вашингтона стало заявление о том, что если бы "США участвовали напрямую, то это было бы иначе". Впоследствии госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы вернуть своих граждан на родину.

Стоит отметить, что впоследствии американское внешнеполитическое ведомство провело брифинг, на котором прозвучал целый пласт обвинений в адрес России. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 7 мая. В нем говорится о том, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела стран на Ближнем Востоке.

Удивляет утверждение Госдепа, что Россия посредством "группы Вагнера" оказывает помощь Ливийской национальной армии, притом, что факт участия американских "операторов ЧВК" в захвате российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана ими даже не оспаривается.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #венесуэла

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