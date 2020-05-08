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20:32   8 Мая 2020
Общество

Международные координаторы "Бессмертного полка" спели "Катюшу" в честь 9 Мая

Международные координаторы "Бессмертного полка" спели "Катюшу" в честь 9 Мая

Международные координаторы патриотического движения "Бессмертный полк" исполнили "Катюшу" в преддверии Дня Победы. Они также поздравили подписчиков с 9 Мая.

Видеоролик с песней был опубликован в сети микроблогов Twitter. Автор ролика указывает, что международные координаторы движения "Бессмертный полк" приняли решение поздравить с Днем Победы песней "Катюша".

В создании ролика принимали участие организаторы "Бессмертного полка" из множества стран мира, включая Алжир, Италию, Ирландию, а также Луганскую Народную Республику. Видеозапись уже успела набрать более шести тысяч просмотров и множество лайков.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #катюша #бессмертный полк

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