Международные координаторы патриотического движения "Бессмертный полк" исполнили "Катюшу" в преддверии Дня Победы. Они также поздравили подписчиков с 9 Мая.

Видеоролик с песней был опубликован в сети микроблогов Twitter. Автор ролика указывает, что международные координаторы движения "Бессмертный полк" приняли решение поздравить с Днем Победы песней "Катюша".

#ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs друзья этот ролик сделан из видео, которые прислали международные координаторы Движения Бессмертный Полк от Аляски до ЛНР! Словами любимой песни «Катюша» мы хотим поздравить всех вас с Юбилеем Великой Победы! За RT ✍???? низкий поклон! pic.twitter.com/Vw83j4y6K8 — Swiss ©️ Vatnik (@KissMyBlacklist) May 8, 2020

В создании ролика принимали участие организаторы "Бессмертного полка" из множества стран мира, включая Алжир, Италию, Ирландию, а также Луганскую Народную Республику. Видеозапись уже успела набрать более шести тысяч просмотров и множество лайков.