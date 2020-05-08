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20:31   8 Мая 2020
Общество

Современный музей Зои Космодемьянской открыли в Подмосковье

Современный музей Зои Космодемьянской открыли в Подмосковье

Новый современный музей Зои Космодемьянской открыли в подмосковной деревне Петрищеве, где ее казнили фашисты.

Музей представляет собой современный мультимедийный комплекс. Его открытие приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В музее находятся восемь залов с постоянной экспозицией, еще один зал нового комплекса выделили для показа кинокартин и выставок. Об этом сообщает телеканал "360".

Открытие провели губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Музей начали строить в июне 2019 года. При строительстве были применены современные технологии. 

Зоя Космодемьянская была первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза. Она была награждена им посмертно.

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Автор: Илья Романович
#вов #подмосковье #музей #день победы #зоя космодемьянская

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