Современный музей Зои Космодемьянской открыли в Подмосковье

Новый современный музей Зои Космодемьянской открыли в подмосковной деревне Петрищеве, где ее казнили фашисты.

Музей представляет собой современный мультимедийный комплекс. Его открытие приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В музее находятся восемь залов с постоянной экспозицией, еще один зал нового комплекса выделили для показа кинокартин и выставок. Об этом сообщает телеканал "360".

Открытие провели губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Музей начали строить в июне 2019 года. При строительстве были применены современные технологии.

Зоя Космодемьянская была первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза. Она была награждена им посмертно.