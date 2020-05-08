Шаповалов: США захотели отвлечь внимание от фиаско своей ЧВК в Венесуэле

The Washington Post опубликовало документ с утверждением, что венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо в октябре 2019 года заключила сделку с американской ЧВК Silvercorp. Сумма сделки составила 213 миллионов долларов.

Наемники ЧВК должны были свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Документ стал особенно актуален на фоне последних событий, а именно высадки 60 проамериканских боевиков на побережье Венесуэлы 3 мая. На уже ожидавшем транспорте наемники хотели добраться до Каракаса и там захватить Мадуро для отправки в США, но часть из них нейтрализовали, часть арестовали. Провал операции "Гидеон" был подтвержден главой Silvercorp, экс-спецназовцем Джорданом Гудро. Тот также рассказал о заключенном с Гуайдо контракте, именно о нем написало The Washington Post.

На днях американский Госдеп в своем брифинге пытался связать Россию с военно-политическими конфликтами на Ближнем Востоке, особое внимание уделив Сирии и Ливии. Все нападки на РФ выглядели довольно неубедительно на фоне краха "Гидеона", считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

"Американцы в данной ситуации действуют по принципу «сам дурак», извините за выражение. Всем хорошо известно, что частные военные компании, сам термин, и все, что с ними связано – это американская тема. Существуют десятки американских ЧВК, которые действуют в огромном количестве стран мира", — сказал он в беседе с ФАН.

Шаповалов считает, что американские журналисты должны взяться за расследование попытки США свергнуть правительство Венесуэлы. Однако сейчас американцы пытаются "заболтать" эту тему.

В прошлом году западные СМИ устроили информационную кампанию против властей Венесуэлы, публикуя фейки о событиях в стране. Чтобы отвлечь внимание общественности от грубого вмешательства США в дела другого государства, западные и некоторые российские издания размещали статьи о "Роснефти", якобы планировавшей продать венесуэльские ресурсы. Кроме того, СМИ плодили вбросы про будто бы вывоз "золота Мадуро" из Венесуэлы российской авиакомпанией, а также недостоверные сведения о прибытии ЧВК "Вагнера" в страну. Впоследствии с опровержением этих материалов выступили их же авторы.

Одним из авторов подобных фейков о событиях в Венесуэле был мошенник Евгений Шабаев, о его преступлениях писало Федеральное агентство новостей. Однако даже после этого Шабаев продолжил клепать фейки. Во время беседы с притворившимся журналистом пранкером "эксперт" заверял, что в Индии якобы присутствует нанятая Китаем ЧВК "Вагнер". Конечно, никаких доказательств этого он не предоставил.