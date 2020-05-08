Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки

Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки

 В Госдуму внесен законопроект о праве бесплатного расторжения договоров аренды

В Госдуму внесен законопроект о праве бесплатного расторжения договоров аренды
Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию

Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию

 Политолог Соскин: назначение Саакашвили стало результатом спецоперации Сороса на Украине

Политолог Соскин: назначение Саакашвили стало результатом спецоперации Сороса на Украине
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки

Опершатб сообщил о 54 умерших с коронавирусом в Москве за сутки

 В Госдуму внесен законопроект о праве бесплатного расторжения договоров аренды

В Госдуму внесен законопроект о праве бесплатного расторжения договоров аренды
Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию

Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию

 Политолог Соскин: назначение Саакашвили стало результатом спецоперации Сороса на Украине

Политолог Соскин: назначение Саакашвили стало результатом спецоперации Сороса на Украине
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
19:54   8 Мая 2020
Политика

Лавров поучаствует в заседании Совета глав МИД СНГ

Лавров поучаствует в заседании Совета глав МИД СНГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое впервые пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса. Об этом информировало российское внешнеполитическое ведомство.

Одной из основных тем встречи будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Участвующие в мероприятии смогут обменяться мнениями по острым темам международного и регионального масштаба, а также обсудят вопросы взаимодействия МИД стран по решению задач, связанных с борьбой с пандемией коронавируса.

"По итогам заседания ряд документов будет вынесен на утверждение совета глав правительств СНГ и совета глав государств содружества", — резюмировала представитель ведомства Мария Захарова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #захарова #лавров #мид рф #снг #день победы #75-летие победы #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...