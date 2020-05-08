Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое впервые пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса. Об этом информировало российское внешнеполитическое ведомство.

Одной из основных тем встречи будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Участвующие в мероприятии смогут обменяться мнениями по острым темам международного и регионального масштаба, а также обсудят вопросы взаимодействия МИД стран по решению задач, связанных с борьбой с пандемией коронавируса.