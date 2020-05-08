ПНС Ливии использует фейковые публикации западных СМИ о России, чтобы скрыть от внимания общественности собственные преступления. Об этом заявил представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

Западные СМИ, в числе которых NYT, Bloomberg и Reuters, не сумев найти доказательств "российского присутствия" в Ливии, отрабатывают заказ, сочиняя откровенные фейки о "российских оперативниках" и сотрудниках ЧВК "Вагнера", якобы находящихся на территории Ливии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Доказательств, указывающих на "российский след", так и не было представлено ни в одном откровенно антироссийском материале. В итоге журналисты вышеупомянутых изданий сослались на некий доклад ООН, которого нет ни на сайте международной организации, ни в Сети. Фейки американских изданий тут же подхватило европейское информационное агентство Deutsche Welle.

По словам представителя Восточного Правительства Ливии Станислава Кудряшова, публикуемые в западных СМИ вбросы использует в собственных интересах так называемое Правительство национального согласия. С помощью откровенно фейковых публикаций ПНС во главе с Сарраджем пытается отвлечь внимание общественности от собственных преступлений.

Американские издания, отрабатывающие политические заказы материалами антироссийского толка, способствуют тому, что боевики ПНС остаются безнаказанными. Зато страдают невинные люди.

Заложниками ситуации стали российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые вообще не имеют отношения ни к вооруженным группировкам, ни к боевым действиям. Однако результаты проводимого россиянами социологического исследования заставили нервничать террористов ПНС. Пытаясь скрыть неприглядную правду, всплывшую в результатах исследования социологов из РФ, боевики похитили ученых и заключили их в частную тюрьму "Митига", не предъявив никаких обвинений. Россияне с мая прошлого года содержатся в нечеловеческих условиях и подвергаются пыткам и психологическому давлению.