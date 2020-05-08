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Валлетта поддержала террористическое ПНС Ливии, отказавшись от участия в миссии ЕС IRINI

Валлетта поддержала террористическое ПНС Ливии, отказавшись от участия в миссии ЕС IRINI

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19:05   8 Мая 2020
Политика

Валлетта поддержала террористическое ПНС Ливии, отказавшись от участия в миссии ЕС IRINI

Валлетта поддержала террористическое ПНС Ливии, отказавшись от участия в миссии ЕС IRINI

Отказ Мальты от финансирования общеевропейской миссии IRINI, которая контролирует выполнение оружейного эмбарго против Ливии, выгоден террористам ПНС Ливии. Валетта уже проинформировала руководство миссии о своем решении.

Запрет на поставку в Ливию оружия и военной техники был принят Организацией объединенных наций, но некоторые страны обходят эмбарго. Федеральное агентство новостей напоминает, что Турция оказывает активную поддержку ПНС Ливии, отправляя в Триполи оружие, боеприпасы, военную технику и перебрасывая туда террористов из сирийского Идлиба и контингент турецких военных.

Мальта оказалась на стороне нарушающей международное право Турции и террористов Файеза Сарраджа. Другие европейские страны, в частности Франция, полны решимости обеспечить оружейное эмбарго. Париж направил к берегам Ливии фрегат "Жан-Барт" D 615 для выполнения миссии IRINI.

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Автор: Руслан Неглинный
#эмбарго #ливия #мальта

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