Отказ Мальты от финансирования общеевропейской миссии IRINI, которая контролирует выполнение оружейного эмбарго против Ливии, выгоден террористам ПНС Ливии. Валетта уже проинформировала руководство миссии о своем решении.

Запрет на поставку в Ливию оружия и военной техники был принят Организацией объединенных наций, но некоторые страны обходят эмбарго. Федеральное агентство новостей напоминает, что Турция оказывает активную поддержку ПНС Ливии, отправляя в Триполи оружие, боеприпасы, военную технику и перебрасывая туда террористов из сирийского Идлиба и контингент турецких военных.

Мальта оказалась на стороне нарушающей международное право Турции и террористов Файеза Сарраджа. Другие европейские страны, в частности Франция, полны решимости обеспечить оружейное эмбарго. Париж направил к берегам Ливии фрегат "Жан-Барт" D 615 для выполнения миссии IRINI.