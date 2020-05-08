США пытаются отвлечь внимание от попытки захвата власти в Венесуэле, обвиняя Россию

На сайте Госдепа США опубликован текст брифинга об участии РФ в различных конфликтах на Ближнем Востоке, содержащий обвинения в адрес России. Оклеветав Москву, США пытаются отвлечь внимание от провала попытки силового захвата власти в Венесуэле.

Недавно группа вооруженных наемников американской ЧВК Silvercor попыталась совершить захват власти в Боливарианской Республике. Они прибыли по воде в город Макуто, где они встретились с сотрудниками безопасности Венесуэлы. В результате восемь наемников были убиты, 13 – арестованы, передает Федеральное агентство новостей. Стоит отметить, что законно избранный венесуэльский лидер Николаса Мадуро показал документы задержанных наемников, среди которых граждане США, в телеэфире.

После провала операции в Венесуэле американское внешнеполитическое ведомство опубликовало полный текст брифинга, содержащий обвинения в адрес России. В частности, американцы заострили внимание на Ливии и Сирийской Арабской Республике. Помощь президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с терроризмом, которую РФ оказывает с 2015 года, была названа Госдепом США "неконструктивным поведением" на Ближнем Востоке. При том, что именно российские войска внесли решающий вклад в победу над боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Помимо этого, Госдеп США утверждает, что недавно Россия начала контактировать с Ливией в собственных интересах. В тексте обнародованного документа говорится, что Москва якобы предоставила материально-техническую базу ЧВК "Вагнера" в североафриканском государстве. В то же время американские дипломаты не предоставили этому никаких доказательств.

Корреспонденты ФАН, в свою очередь, связались по этому поводу с членом Совета Федерации Францем Клинцевичем. Он отметил, что Вашингтон уже много лет использует эту тактику и вмешивается в дела других стран при помощи ЧВК.