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 Суд арестовал основателя паблика "Омбудсмен полиции" Воронцова

Суд арестовал основателя паблика "Омбудсмен полиции" Воронцова
Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ, где обсудят 75-летие Победы в ВОВ

Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ, где обсудят 75-летие Победы в ВОВ

 Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию

Кудряшов: ПНС пытаются скрыть собственные преступления за нападками на Россию
Валлетта поддержала террористическое ПНС Ливии, отказавшись от участия в миссии ЕС IRINI

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18:53   8 Мая 2020
Политика

Джонсон и Путин готовы наладить отношения между Великобританией и РФ

Джонсон и Путин готовы наладить отношения между Великобританией и РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений.

Об этом сообщают официальные представители пресс-службы Кремля. Как уточняется, это первый телефонный разговор двух политиков после того, как Джонсон возглавил правительство Великобритании.

Также политики поздравили друг друга с 75-летием Победы над нацизмом. По словам Путина, Россия чтит память британских военных моряков, которые в годы Второй мировой войны поставляли в СССР гуманитарную помощь и вооружение.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #политика #джонсон

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