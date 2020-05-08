Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений.

Об этом сообщают официальные представители пресс-службы Кремля. Как уточняется, это первый телефонный разговор двух политиков после того, как Джонсон возглавил правительство Великобритании.

Также политики поздравили друг друга с 75-летием Победы над нацизмом. По словам Путина, Россия чтит память британских военных моряков, которые в годы Второй мировой войны поставляли в СССР гуманитарную помощь и вооружение.