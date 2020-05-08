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Газманов спел с итальянцами "Ясные дни"

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Газманов спел с итальянцами "Ясные дни"

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18:50   8 Мая 2020
Общество

Газманов спел с итальянцами "Ясные дни"

Газманов спел с итальянцами "Ясные дни"

Популярные у себя на родине итальянцы записали видео, где они исполняют песню Олега Газманова. На русском языке 13 мужчин разного поколения спели "Ясные дни" дома, перед камерой, во время пребывания на самоизоляции. Газманов оценил идею и тоже присоединился к исполнению.

Артист рассказывает, что авторы музыкального ролика самостоятельно вышли с ним на связь и попросили им помочь, став "приглашенным гостем". Газманов считает, что его песня разошлась вместе с гуманитарной помощью из России. Телеканал "360" цитирует эстрадного певца: 

"Видимо, мои "Ясные дни" являются элементом гуманитарной помощи. Потому что итальянцы, видимо, эту песню где-то услышали, и сначала было только несколько человек, а потом многие начали присылать свои записи из студий — такое домашнее видео".

Когда Италию в конце марта настиг критический пик по количеству людей с подтвержденным COVID-19, Россия поспешила стране на помощь. На бортах 14 самолетов помогать итальянцам вылетели российские медики, вооружившись техникой, лекарствами и средствами защиты от вируса. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#италия #газманов

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