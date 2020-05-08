Баранец: появление С-500 станет «костью в горле» для противника

Поступление зенитных ракетных комплексов С-500 на вооружение российской армии усилит противовоздушную оборону РФ и станет «костью в горле» для возможных противников на Западе.

Такое мнение в беседе с «Федеральным агентством новостей» (ФАН) высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя заявление заместителя главы Минобороны РФ Алексея Криворучко о том, что российские Вооруженные силы получат первые системы ПВО С-500 в 2021 году, а на 2025 год запланирована их серийная поставка.

«Завершение государственных испытаний и передача системы Вооруженным силам запланирована в 2021 году», — приводит заявление замминистра РИА Новости.

При этом Криворучко отметил, что сейчас система С-500 проходит предварительные испытания.

Комментируя эту новость, Виктор Баранец заявил журналистам, что зенитные ракетные комплексы С-500 усилят российскую систему противоракетной обороны, но нельзя забывать и о других видах вооружения, без сочетания с которыми ни один комплекс не сможет обеспечить превосходства РФ над НАТО.

«Нельзя забывать, что С-500 является зенитно-ракетным комплексом, что означает наличие у него возможностей сбивать самолеты и ракеты. Появление С-500 на наших западных рубежах, безусловно, значительно усилит защиту наших войск и стратегических объектов от ракетных или авиационных нападений противника», — отметил эксперт.

По его словам, ЗРК С-500 обладает уникальными тактико-техническими особенностями, которых нет ни у одной другой системы ПВО в мире.

«Он дальше всех обнаруживает цель – за 600 километров, и дальше всех от объекта поражает ее – на дальности до 400 километров. Если касаться баллистических ракет противника, то этот комплекс способен сбивать их на очень серьезных высотах – до 150 километров. У С-500 есть огромное количество новаций, которые не присущи его предшественнику, начиная с С-70, С-200, С-300», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что появление систем С-500 на западном стратегическом направлении, то есть в Ленинградской и Калининградской областях, станет для противника «костью в горле», но это совсем не означает, что комплексы будут размещены в ста метрах от российской государственной границы.