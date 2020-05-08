Суд арестовал основателя паблика "Омбудсмен полиции" Воронцова

Блогера Владимира Воронцова арестовали по решению суда. Администратор паблика "Омбудсмен полиции" обвиняется в вымогательстве крупной суммы денег у бывшего полицейского.

Автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве. Информацию об аресте Воронцова подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Задержанный администратор интернет-сообщества подозревается в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского, личные фотографии которого находились в руках Воронцова.

Скандально известный блогер Воронцов, который не скрывал своих неонацистских взглядов, публиковал в своем паблике "Омбудсмен полиции" заведомо ложную информацию.