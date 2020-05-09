Миллион жизней за «коробки». Как Альшиц разбил теорию Астафьева о сдаче Ленинграда

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, и попытки переосмыслить ее итоги очевидней с каждым годом. Подтасовкой фактов не брезгуют политики стран бывшего СССР, пытаясь умалять заслуги победителей фашизма и нечистоплотные журналисты.

Корни этого явления имеют многолетнюю историю: в 1989 году немало шума наделало заявление писателя и драматурга Виктора Астафьева в интервью газете «Правда». Его правда отсылала к вечному вопросу о самопожертвовании и ценности человеческой жизни. Согласно теории Астафьева, оборона Ленинграда не стоила многочисленных жертв.

«Миллион жизней за город, за коробки? Восстановить можно все, вплоть до гвоздя, но жизни не вернешь, а под Ленинградом люди предпочитали за камень погубить других людей, и какой мучительной смертью, детей, стариков», — цитировала Астафьева «Правда».

На заявление Астафьева отреагировал выдающийся историк и заслуженный деятель науки РФ Даниил Альшиц. В своем письме Астафьеву участник обороны Ленинграда понадеялся, что неправильно понял визави и предположил, что мысль о сдаче города обрела у того устную форму «под настроение, в каюте-люкс туристского теплохода».

Альшиц считал, что Астафьев ошибся в базовой постановке вопроса: неверно изображать ленинградцев пассивными мучениками, бессмысленно погибшими по чужой воле ради каких-то "камней" и "коробок".

«Мне не кажется это ни гуманным, ни человечным. На мой взгляд, правильнее ставить вопрос иначе - не "кто заставил людей упорно и до конца стоять не защите родного города", а "что заставило их решительно и беззаветно сражаться до конца"», — писал историк.

Неизвестно, что ответил Астафьев, но стоит отметить, что выдающийся русский писатель знал о войне не понаслышке, хоть и не участвовал в обороне Ленинграда. Он попал на фронт в 1942 году добровольцем и вернулся с нее награжденным орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

Почетный гражданин Петербурга, фронтовик и писатель Даниил Гранин отмечал, что мысли о сдаче Ленинграда нацистам не могли возникнуть в головах жителей города в те голодные годы:

«Это могут говорить лишь те, кто не был в это время в городе. Город ощущал особую миссию, и она заключалась в стойкости».

Гранин провел 600 дней на Ленинградском фронте и видел примеры стойкости земляков. Писатель так вспоминал разговор с уполномоченным Государственного комитета обороны по Ленинграду Алексеем Косыгиным:

«Я сказал: "Судя по моей семье, и горожане не были готовы" [к блокаде]. Он ответил: "Да, не хотели уезжать, не хотели оставлять город, это считалось позором"».

Спустя 25 лет тему сдачи Ленинграда поднимал телеканал «Дождь». В январе 2014 года на сайте канала был опубликован опрос «нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?». Опрос просуществовал около 10 минут, за это время 53 процента опрошенных выбрали пункт «да, нужно».

Опрос удалили, а его появление назвали «ошибкой продюсера и редактора соцсетей». Занимавший в то время пост главного редактора «Дождя» Михаил Зыгарь попытался замять скандал и заверил в гуманистическом мировоззрении своих коллег.

Профессор Европейского университета Санкт-Петербурга, историк и один из главных исследователей блокады Ленинграда Никита Ломагин назвал домыслами и слухами все теории о сдаче Ленинграда немцам.

«Историки не должны спорить с небылицами и опровергать их, поддерживая тех, кто от нечего делать, по собственной глупости или безграмотности занимается их распространением. <…> На уровне профессиональных историков речь не идет о стереотипах и слухах. Речь идет об определенных позициях исследователей относительно действий советского руководства в целом или ленинградского руководства в частности», — сообщил исследователь.

Журналист и историк Егор Яковлев приводил свидетельства тому, что фашисты действительно агитировали ленинградцев отдать город в обмен на еду и теплую одежду и людоедским планам Гитлера.

«Сдавать Ленинград было нельзя. В сознании Гитлера он был "ядовитым гнездом, из которого яд большевизма изливается в Балтику" и, как писал начальник штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер, "желание фюрера сравнять этот город с Землей" непоколебимо».

В 1941 году генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, командовавший до декабря того же года группой армий «Север», получил приказ от Гитлера. Вождь Третьего рейха не допускал капитуляции ленинградцев.

«Прекращение сопротивления вело бы только к одному: к разрушению нашей северной столицы и еще более массовой гибели горожан. А может быть, и к поражению в войне, ведь освободившиеся силы Гитлер точно бросил бы на Москву», — допустил Яковлев.

Что касается оценки российского руководства теории о сдаче Ленинграда, то в декабре 2019 года президент Владимир Путин резко высказался в адрес тех, кто пускается в подобные рассуждения. Российский лидер указал на то, что этих людей не было бы в живых, если бы защитники дрогнули и над городом на Неве взвились фашистские знамена.