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17:33   8 Мая 2020
Общество

Большинство россиян считают День Победы общенациональным праздником

Большинство россиян считают День Победы общенациональным праздником

Данные опроса о важности празднования юбилейного 75-го Дня Победы в дистанционном формате предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Многие жители России считают День Победы общественным праздником, таких 93 процента опрошенных. Шесть процентов респондентов считают, что это праздник только ветеранов.

Минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны пройдет 9 мая. Следом зазвучит любимая всеми песня "День Победы", которую исполняет народный артист РФ Лев Лещенко.

В связи с введенным режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса, все желающие могут поддержать своих близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и спеть со всей страной песню, стоя на балконе с их портретами.

Жители России (94%) считают, что обязательно нужно устроить минуту молчания и провести мероприятие в прямом эфире. Поддержали идею сделать акцию "Бессмертный полк" в онлайн-эфире — 82% граждан. Есть и те, кто ждет проведения акции "Письмо победы", где школьники могут поздравить всех ветеранов, а это 79% россиян, передает ВЦИОМ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#опрос #вциом #день победы

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