Попова сообщила, что правила безопасности по COVID-19 сохранятся в РФ до появления вакцины

Правила безопасности и поведения, введенные в целях минимизации распространения коронавируса в стране, будут действовать в России до момента появления вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что меры безопасности снимут либо при появлении лекарства от COVID-19, либо по окончанию пандемии. Об этом сообщают "Известия".

"Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше, и никуда мы от этого вируса уже не денемся", — обозначила Попова.

Она сообщила, что России необходимо будет изменить правила дальнейшей жизни на какой-то период, возможно и до конца года.