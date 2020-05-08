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16:46   8 Мая 2020
Политика

Попова сообщила, что правила безопасности по COVID-19 сохранятся в РФ до появления вакцины

Попова сообщила, что правила безопасности по COVID-19 сохранятся в РФ до появления вакцины

Правила безопасности и поведения, введенные в целях минимизации распространения коронавируса в стране, будут действовать в России до момента появления вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что меры безопасности снимут либо при появлении лекарства от COVID-19, либо по окончанию пандемии. Об этом сообщают "Известия".

"Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше, и никуда мы от этого вируса уже не денемся", — обозначила Попова.

Она сообщила, что России необходимо будет изменить правила дальнейшей жизни на какой-то период, возможно и до конца года.

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Автор: Василий Пименов
#россия #роспотребнадзор #попова #коронавирус #COVID-19

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