Назначение Саакашвили стало результатом спецоперации Сороса на Украине

Бывший президент Грузии и одесский экс-губернатор Михаил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил главой исполнительного комитета реформ, не является самостоятельной политической фигурой.

Такое мнение в интервью изданию «Правда.ру» высказал украинский экономист и политолог Олег Соскин.

«Это фигура, прежде всего, Джорджа Сороса, структуры которого представляют Демократическую партию США — Клинтона, Байдена, Обаму, и именно они осуществляли так называемую "революцию роз" в Грузии», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, Саакашвили пользуется большой поддержкой среди бюрократии Евросоюза. Об этом свидетельствует тот факт, что Европейский союз объявил о выделении Украине кредита в размере 1,8 миллиарда евро под низкий процент на 15 лет.

«Это говорит о том, что Саакашвили продвигается внешними силами», — отметил Соскин, добавив, что на Западе Саакашвили считают еще хорошим игроком, который может взять ситуацию на Украине под контроль, в отличие от «Зеленского и его камарильи».

По словам эксперта, западники хотели сразу поставить Саакашвили на пост премьер-министра, но «этот фокус» у них не получился, и они пошли более длинным путем.

Все это делается для того, чтобы Саакашвили от имени президента замкнул на себя полномочия правительства и глав областной администрации, и, действуя в тесной связке с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, регулировал кадровые решения и денежные потоки.

«Ему сейчас дают власть. Он должен сейчас напасть на всех. То есть, он должен стать собакой Зеленского и вести к усилению Зеленского. Они формируют, фактически, параллельный центр исполнительной власти, это попытка установить диктатуру с целью вернуть деньги тем, кто вложился в евробонды Украины, в объеме, как минимум, 15 миллиардов долларов», — заявил Соскин.

По словам политолога, этот украинский долг был реструктуризирован под восемь или девять процентов годовых, то есть под очень высокий процент, и теперь вложившийся в него инвестиционный фонд Templeton, находящийся под контролем Сороса и Ротшильдов, хочет вернуть тело долга и получить проценты.

«Но, учитывая, что Саакашвили параноик, психопат, мы видели, как он галстуки ел, как он кричал в столкновении с Аваковым, как он на четвереньках бегал, когда атака с воздуха началась, то, конечно, этот человек очень непрогнозируемый, — добавил эксперт в завершение беседы. — Видимо, есть у Сороса еще одна цель — это попытаться на него потом всех собак повесить».

То есть мы видим очень сложную многоцелевую и многоходовую спецоперацию, которую под чутким руководством хозяев-кредиторов проводит группа Зеленского, заключил Олег Соскин.