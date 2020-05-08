Роспотребнадзор рассказал о влиянии жары на коронавирус

Активность коронавируса нового типа напрямую зависит от температуры. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Согласно информации ведомства, вирус SARS-CoV-2 крайне плохо способен переносить жару выше 30 градусов. Прямые солнечные лучи и низкая влажность также способны разрушить его оболочку, тем самым замедлив распространение заболевания.

При температуре выше 70 градусов происходит полное уничтожение и дезактивация вируса.

Всю необходимую информацию о новой коронавирусной инфекции, а также общей эпидемиологической ситуации в стране и в мире можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.