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16:25   8 Мая 2020
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии жары на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал о влиянии жары на коронавирус

Активность коронавируса нового типа напрямую зависит от температуры. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Согласно информации ведомства, вирус SARS-CoV-2 крайне плохо способен переносить жару выше 30 градусов. Прямые солнечные лучи и низкая влажность также способны разрушить его оболочку, тем самым замедлив распространение заболевания. 

При температуре выше 70 градусов происходит полное уничтожение и дезактивация вируса.

Всю необходимую информацию о новой коронавирусной инфекции, а также общей эпидемиологической ситуации в стране и в мире можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#эпидемия #пандемия #коронавирус

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