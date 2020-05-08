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16:05   8 Мая 2020
Общество

Мэрия Москвы разъяснила требование о ношении медицинских масок и перчаток

Мэрия Москвы разъяснила требование о ношении медицинских масок и перчаток

Ношение медицинских масок и перчаток на территории Москвы станет обязательным с 12 мая, при этом появление только в одном средстве защиты будет считаться нарушением, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Правоохранительные органы в этом случае имеют право оштрафовать жителя города, подчеркнул чиновник. Штрафы за появление без средств защиты в общественных местах, магазинах и аптеках, составит 4 тыс. рублей. За появление без средства защиты в общественном транспорте — 5 тыс. рублей.

"Вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями", — заявил Данчиков.

Проверять исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина на транспорте будет ГКУ "Организатор перевозок", на промышленных предприятиях — госинспекция по недвижимости. Магазины продолжат проверять представители департамента торговли.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #мэрия #маски

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