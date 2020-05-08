КПРФ игнорирует коронавирус и рискует здоровьем ветеранов

Членам КПРФ не впервой нарушать режим самоизоляции и ставить под угрозу здоровье сторонников. К годовщине 75-летия победы в Великой Отечественной партия вспомнила и о ветеранах. Вместе с продуктами и медалями ЦК КПРФ они решили принести коронавирус в дома героев войны.

В Республике Якутия народные депутаты Иннокентий Романов, Виктор Губарев и Вячеслав Макаров пришли в гости к ветеранам. По состоянию на 15.00 8 мая 2020 года в регионе зафиксировано 385 случаев заражения вирусом COVID-19, но депутатов это не остановило.

Последователи Ленина «доложили» участникам сражений о том, как отделение компартии в Якутии будет встречать праздник Победы, а также вручили им медали ЦК КПРФ «75 лет Великой Победы».

«Фронтовики поздравили коммунистов, патриотов, ветеранов тыла, труда, детей войны и молодежь с юбилеем Победы и пожелали не жалеть сил для борьбы за Родину, справедливость и социализм. За это фронтовики отдавали жизни», — рапортует пресс-служба Якутского рескома КПРФ.

В Новосибирске ветераны строго соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома. Как и все пожилые люди, они находятся в группе риска по заболеванию коронавирусом. Однако, волонтеры фонда «Социальная опора» вместе с членами КПРФ решили во что бы то ни стало завоевать симпатии потенциальных избирателей. Для этого они даже арендовали автовышку.

По информации пресс-службы Новосибирского отделения КПРФ, активисты с баянами и автовышкой объехали 37 ветеранов. При этом нет никакой гарантии, что веселые гости были здоровы — в 70 процентах случаев носители вируса не имеют симптомов. Коммунисты беспечно обошлись со здоровьем пожилых героев войны.

Московское областное отделение КПРФ решило не отставать от регионов. Забыв про карантин, объявленный мэром столицы Сергеем Собяниным, партийные активисты города Люберцы объехали ветеранов и раздали им продуктовые наборы. На фотоотчете с официального сайта КПРФ видно, что ни о какой социальной дистанции нет и речи: пожилому мужчине не выдали перчатки при передаче продуктов, а внутри квартиры активисты и вовсе находятся без них.

В значимый юбилей Победы в опасности оказались жизни не только пожилых ветеранов. Житель Казани, крановщик Владимир Водолазов призвал всех работников башенных кранов последовать его примеру, а именно: закрепить красный флаг КПРФ на рабочем месте.

Для справки: средняя высота строительных башенных кранов – 30–50 метров. Нетрудно догадаться, что работник, который покинет кабину для того, чтобы закрепить алое знамя, рискует разбиться насмерть. Сторонники председателя КПРФ Геннадия Зюганова вместо призывов не рисковать жизнью решили «помочь» с решением более насущных вопросов.

«Единственной сложностью оказалось достать алые полотнища – ведь многие магазины из-за пандемии закрыты. Но в этом вопросе на помощь рабочим пришли коммунисты, предложившие предоставить флаги из своих запасов», — отметили на официальном сайте партии.

К 8 мая число людей, заразившихся коронавирусом в России, достигло 187 859 человек. В таких условиях режим самоизоляции должен соблюдаться еще строже, чем ранее. Но члены КПРФ предпочитают ходить по квартирам наиболее уязвимых для болезни граждан.