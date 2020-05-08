Пентагон опубликовал рекомендации для желающих поздравить ветеранов ВМВ

Оборонное ведомство США опубликовало программу празднования 75-й годовщины Победы в Европе, которое пройдет 8 мая. Пентагон намерен поддержать ряд памятных мероприятий в столице Соединенных Штатов.

Министерство обороны США планирует проведение авиапарада над Вашингтонским национальным парком. Трансляция пролета авиации будет доступна для зрителей, которые не смогут лично присутствовать на празднике.

Любопытно, что Пентагон предложил гражданам США создать событие в своем сообществе на сайте оборонного ведомства США. Как отмечает Telegram-канал "Беспощадный пиарщик", в Министерстве обороны Соединенных Штатов полностью исключили гражданскую инициативу, выпустив рекомендации для публикаций в Сети. Кроме того, Пентагон даже предоставил примеры написания сообщений с хэштегами.