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15:37   8 Мая 2020
Политика

Правительство РФ одобрило выделение субсидий авиакомпаниям

Правительство РФ одобрило выделение субсидий авиакомпаниям

Кабинет министров принял решение о выделении из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на компенсацию расходов из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Правительства РФ.

Согласно опубликованному сообщению, сумма выделенных Росавиации бюджетных ассигнований составит 23,4 млрд рублей.

Предполагается, что принятие проекта постановления, подготовленного Минтрансом, позволит обеспечить продолжение деятельности российских авиакомпаний на время действия ограничений на пассажирские перевозки, а также сохранить занятость в отрасли.

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Автор: Юлия Яковлева
#росавиация #авиакомпании #субсидии #правительство рф

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