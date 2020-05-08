Центральный банк установил курсы иностранных валют с 9 мая

Банк России установил официальные курсы на евро и доллар с 9 мая: стоимость доллара составляет 73,8725 рубля, согласно заявлению ЦБ РФ. По сравнению со вчерашним днем, курс упал на 24,44 коп.

Официальный курс евро с 9 мая составляет 80,0039 руб. Со вчерашнего дня курс снизился на 5,72 коп. Как сообщалось ранее, для российской валюты обещают рост до уровня докризисных значений. Это может произойти уже в июне благодаря вступившему в силу соглашению по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

Как заявил аналитик, курс российского рубля может преодолеть отметку в 69-71 рублей за доллар.