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15:25   8 Мая 2020
Экономика

Центральный банк установил курсы иностранных валют с 9 мая

Центральный банк установил курсы иностранных валют с 9 мая

Банк России установил официальные курсы на евро и доллар с 9 мая: стоимость доллара составляет 73,8725 рубля, согласно заявлению ЦБ РФ. По сравнению со вчерашним днем, курс упал на 24,44 коп.

Официальный курс евро с 9 мая составляет 80,0039 руб. Со вчерашнего дня курс снизился на 5,72 коп. Как сообщалось ранее, для российской валюты обещают рост до уровня докризисных значений. Это может произойти уже в июне благодаря вступившему в силу соглашению по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

Как заявил аналитик, курс российского рубля может преодолеть отметку в 69-71 рублей за доллар.

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Автор: Илья Романович
#банк россии #курс валют #9 мая

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