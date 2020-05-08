Сосновский объяснил, почему окончательно разочаровался в Зеленском

Украинский президент Владимир Зеленский имеет все возможности для возрождения страны. Но пока что он на пути главы государства совершает шаги, которые еще год назад казались сумасшедшими, выставляя себя все более глупым.

Об этом заявил украинский ученый, писатель, политолог и психотерапевт, главный редактор интернет-журнала Word Economy Александр Сосновский в интервью местному оппозиционному проекту «Голос Правды».

Говоря о годовщине пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, Сосновский отметил:

«Чем дальше Зеленский заходит на своем президентском пути, тем глупее он кажется. Он начинает совершать какие-то шаги и делать какие-то вещи, которые год тому назад казались абсолютно сумасшедшими».

По словам эксперта, к этим вещам, в частности, относится обсуждение возможности бывшего президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили войти в состав украинского правительства.

«Саакашвили, который в своей жизни успел разрушить все, что только мог разрушить? Он, конечно же, никоим образом не может помочь государству, — подчеркнул Сосновский. — Если только у Зеленского нет тайного желания потом передать Саакашвили бразды правления… А такой придурок, как Саакашвили, всегда будет на такое готов. А рядом с ним и другие придурки».

Также политолог добавил, что желает Украине только добра, и Зеленский, будучи президентом, имеет возможность возродить страну – одним своим словом он может прекратить обстрелы Донбасса, убрать из своего окружения и из украинского правительства коррупционеров – но он не делает этого.