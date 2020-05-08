AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

Продюсерский центр "Сеть" восстановил памятник маршалу Ивану Коневу на площади Интербригад в Праге с помощью AR-технологий. Теперь "цифровой памятник" вместе с аудиогидом доступен в приложении CyberHistory, сообщают представители пресс-службы "Сети".

Именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого, подчеркивает руководитель проекта CyberHistory Глеб Крайник. По его словам, цифровой памятник невозможно разрушить или осквернить, он всегда находится в планшете или смартфоне вместе с аудиогидом и исторической справкой.

"Наше время — смешение двух реальностей: виртуальной и физической. Виртуальный мир теснит физический и становится новой, главной реальностью", — заявил Крайник.

В начале апреля 2020 года в районе Прага-6 был демонтирован памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Жители России возмутились решением чешских политиков. Министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу СК проверить действия чиновников. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы РФ.