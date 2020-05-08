Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

 Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году

Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году
Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

 Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО

Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО
Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

 ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии

ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии
AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

 Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году

Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году
Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

 Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО

Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО
Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

 ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии

ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии
15:15   8 Мая 2020
Общество

AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

Продюсерский центр "Сеть" восстановил памятник маршалу Ивану Коневу на площади Интербригад в Праге с помощью AR-технологий. Теперь "цифровой памятник" вместе с аудиогидом доступен в приложении CyberHistory, сообщают представители пресс-службы "Сети".

Именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого, подчеркивает руководитель проекта CyberHistory Глеб Крайник. По его словам, цифровой памятник невозможно разрушить или осквернить, он всегда находится в планшете или смартфоне вместе с аудиогидом и исторической справкой.

"Наше время — смешение двух реальностей: виртуальной и физической. Виртуальный мир теснит физический и становится новой, главной реальностью", — заявил Крайник.

В начале апреля 2020 года в районе Прага-6 был демонтирован памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Жители России возмутились решением чешских политиков. Министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу СК проверить действия чиновников. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#памятник #технологии #прага

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...