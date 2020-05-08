Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году

Акт сговора по разделу Чехословакии между Германией и Польшей необходимо осудить, считает президент России Владимир Путин. Он напомнил, что секретная часть пакта Молотова-Риббентропа осуждалась Советским Союзом еще в конце 1980-х годов.

Президент России Владимир Путин предложил осудить соглашение по разделу Чехословакии, заключенное между Польшей и Германией. Акт, составленный в Мюнхене в 1938 году глава государства назвал "прямым секретным сговором". Историческое событие поспособствовало началу Второй мировой войны.

Российский лидер в пятницу, 8 мая, выступил в эфире австрийского государственного телеканала ORF2. Он обратился к народу Австрии с торжественной речью, приуроченной к 75-летнему юбилею Великой Победы, напомнив о подвиге советских солдат, которые отдали жизни за освобождение страны от нацистов.