Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

 Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году

Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году
Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

 Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО

Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО
Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

 ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии

ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии
AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

AR-платформа CyberHistory "вернула" памятник маршалу Коневу обратно в Прагу

 Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году

Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году
Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

 Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО

Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО
Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

Лосев: дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

 ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии

ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН по Ливии
15:15   8 Мая 2020
Общество

Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году

Путин предложил осудить исторический раздел Чехословакии в 1938 году

Акт сговора по разделу Чехословакии между Германией и Польшей необходимо осудить, считает президент России Владимир Путин. Он напомнил, что секретная часть пакта Молотова-Риббентропа осуждалась Советским Союзом еще в конце 1980-х годов.

Президент России Владимир Путин предложил осудить соглашение по разделу Чехословакии, заключенное между Польшей и Германией. Акт, составленный в Мюнхене в 1938 году глава государства назвал "прямым секретным сговором". Историческое событие поспособствовало началу Второй мировой войны. 

Российский лидер в пятницу, 8 мая, выступил в эфире австрийского государственного телеканала ORF2. Он обратился к народу Австрии с торжественной речью, приуроченной к 75-летнему юбилею Великой Победы, напомнив о подвиге советских солдат, которые отдали жизни за освобождение страны от нацистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #день победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...