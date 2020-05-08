ФАН обнаружил фейки и отсутствие доказательств в секретном докладе экспертов ООН про Ливию

Федеральное агентство новостей получило от источника в Reuters секретный доклад панели экспертов ООН, посвященный ситуации в Ливии и составленный на основе фейков. Этот документ создавали с целью поддержать масштабную провокацию против России.

Источник ФАН рассказал, что в его распоряжении оказался составленный из фейков доклад экспертов ООН, на основе которого западные и ряд российских СМИ выпускали свои материалы. Этот документ содержит непроверенные и фальсифицированные данные о действиях ЧВК "Вагнера" в Ливии. Журналистам из Reuters доклад предоставили американские коллеги, вероятно, сотрудничающие со спецслужбами. На это указывает тот факт, что документ состоит из тезисов антироссийской направленности, которыми пользуются ЦРУ и Госдеп.

"Я считаю, тот факт, что Bloomberg, Reuters и другие издания, опубликовавшие новости на основе данного доклада, сознательно осуществляют провокацию против Российской Федерации. Я не хочу этому потворствовать", — признался источник ФАН.

Редакция Федерального агентства новостей ознакомилась с копией доклада, и каждый из 53 параграфов вызывал сомнения в достоверности. Во всех обнаружились фейки, активно транслируемые американскими спецслужбами, сотрудничающими с боевиками ПНС Ливии лоббистскими компаниями, а также ресурсами беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. Цель доклада ясна — ввести в заблуждение ООН.

Источник Reuters также указал на то, что в докладе минимум 18 параграфов содержат откровенные фальсификации, в 14 отсутствуют доказательства, а в 21 можно найти недостоверные данные. Все это позволяет с уверенностью говорить, что документ представляет собой чистый информационный вброс.

В разборе доклада сейчас принимают участие 27 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Все они присоединились к новому проекту ФАН "Отдел разоблачений". Полноценное расследование на тему секретного документа выйдет в ближайшее время.