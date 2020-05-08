Аграрии Украины готовы начать продуктовую диверсию

Руководители нескольких агропромышленных комплексов и фермерских объединений в резкой форме раскритиковали руководство Украины за проведение «земельной реформы». Представители этой отрасли утверждают, что президент страны Владимир Зеленский и правительство, предоставив иностранцам свободный доступ к рынку земли, фактически обрекли сельское хозяйство Незалежной на медленную смерть. В связи с этим аграрии намерены бойкотировать сбор урожая текущего года и осеннюю посевную компанию.

В беседе с корреспондентом ФАН владелец небольшого сельхозпредприятия из Полтавской области Николай Севрюк рассказал, что в условиях кризиса украинские власти не только отказали фермерам в предоставлении «кредитных каникул» в банках, но и повысили для них суммы налогов. Теперь многим, включая собеседника издания, придется признавать себя банкротами и выставлять свои участки на продажу.

Оказавшись в очень тяжелом положении, украинские аграрии выступили с совместным заявлением. В нем говорится о том, что Киев активно поощряет приобретение продуктов питания за рубежом. При этом он игнорирует отечественного производителя, который не только лишен необходимых дотации, но и не имеет возможности реализовать свою продукцию. Таким образом, все идет к тому, что в скором будущем сельскохозяйственные угодья Незалежной будут принадлежать иностранным компаниям, а местные фермеры выступят в качестве батраков.

«Если так пойдет и дальше, мы избавимся от уже собранного урожая и не станем сеять культуры осенью. Может быть, тогда голодный народ вновь выйдет на "майданы" и с экономическими, и с политическими требованиями», – говорится в заявлении аграриев.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен привлечь в страну китайские инвестиции. По его замыслу, они должны будут поддержать аграрную и энергетическую инфраструктуру.