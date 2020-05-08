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14:37   8 Мая 2020
Армия

Криворучко сообщил, что Су-57 с новейшими двигателями появятся в ВКС к концу года

Криворучко сообщил, что Су-57 с новейшими двигателями появятся в ВКС к концу года

Поставки новейшего истребителя Су-57 в этом году будут проходить в два этапа. До середины года ВКС РФ получат самолеты с двигателями четвертого поколения. Во втором полугодии планируется начало поставок Су-57 с двигателями пятого поколения.

Старт поставок в ВКС РФ новейших истребителей пятого поколения Су-57 станет знаменательным событием для Вооруженных сил России. Так оценил эту новость заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, слова которого в интервью для журнала "Национальная оборона", цитирует РИА Новости.

По разным причинам первые партии Су-57 будут оснащены двигателями четвертого поколения. Во втором же полугодии, когда будут завершены все испытания более экономичных и долговечных двигателей пятого поколения, самолеты уже будут поступать в ВКС РФ уже с ними. Всего по первому контракту, подписанному в прошлом году на форуме "Армия-2019", будут поставлены 76 машин.

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Автор: Яна Либерман
#вкс рф #су-57 #криворучко

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