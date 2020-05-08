Торги на Мосбирже возобновились после сбоя в ПО

Работа Московской биржи восстановилась после кратковременного сбоя, произошедшего в полдень, сообщили представители организации.

Участники торгов на фондовом рынке стали замечать проблемы в функционировании системы, когда потеряли возможность подключения к торгам. Неполадки удалось устранить в течение часа.

Причиной приостановки стал сбой в программном обеспечении. Технические специалисты обнаружили ошибку в работе серверов, обеспечивающих доступ к торгово-клиринговой системе фондового рынка, сообщили представители пресс-службы биржи.

Все другие рынки Московской биржи функционировали в штатном режиме, проблемы технического характера их не коснулись.