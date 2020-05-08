Маас заявил, что вина за начало Второй мировой войны лежит на Германии

Берлин по своей инициативе развязал Вторую мировую войну атакой на Польшу, и только Германия является ответственной за Холокост. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германии Хайко Маас.

По словам министра иностранных дел, люди, которые сеют сомнения относительно этого вопроса, несправедливы по отношению к погибшим. Они используют исторические факты и разделяют Европу. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Такую мысль глава немецкого МИД развил в публикации, приуроченной ко Дню освобождения, который на территории Европы отмечают 8 мая. Дипломат считает, что попытка фальсифицировать исторические факты вбросами и навязать жертвам трагического события роль преступников является бесчестным поступком.