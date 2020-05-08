Телеканал Russia Today анонсировал показ фильма "Шугалей" о российских социологах, которые были взяты в плен в Ливии в 2019 году.

Фильм рассказывает о двух социологах Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые отправились в Ливию с целью провести социсследования, но были взяты в плен нелегитимным Правительством национального согласия. Россиян поместили в неофициальную тюрьму "Митига", где их удерживают в нечеловеческих условиях по сегодняшний день.

В эфире RT на русском языке фильм "Шугалей" выйдет 8 мая в 22:00, а на английском на следующий день — 9 мая в 21:30.

Кинокритик Валерий Фомин заявлял, что лента демонстрирует реальную картину происходящего в Ливии беззакония. Он выразил надежду, что "Шугалей" окажет воздействие на общественное сознание и поможет россиянам вернуться на родину.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил уверенность в том, что успех фильма "Шугалей" свидетельствует о зрелости россиян, поскольку он вызывает чувство сострадания за граждан страны, а также восхищение мужеством, героизмом и самоотверженностью Максима Шугалея. Это яркие показатели тех качеств, которые присущи россиянам.

В настоящее время Министерство иностранных дел РФ предпринимает все необходимые попытки, чтобы вернуть российских социологов на родину.