В канун 75-летия встречи на Эльбе президенты России и США напомнили миру о том, что совместная борьба с фашизмом «является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели».

А сегодня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel дали ответ на «вопиющие попытки переписать историю» Второй мировой:

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности...».

В преддверии 9 мая президент РФ Владимир Путин напомнил о том, что именно СССР внес решающий вклад в победу над нацизмом, и у России нет и не может быть никакого чувства вины. Что до попыток переписать историю, то этому нет оправдания.

Стоит напомнить, что даже известный русофоб, автор знаменитой Фултонской речи, с которой началась Холодная война, сэр Уинстон Черчилль никогда не опускался до того, чтобы принизить роль России (как всегда на Западе именовали СССР), тем более не пытался обвинять русских наравне с немцами.

В мае 1945 года лондонская Thе Times цитировала премьер-министра Великобритании:

«Завтра мы будем отдавать особую дань уважения нашим русским товарищам, чье мастерство на поле боя стало одним из главных вкладов в общую победу, <...> в этот день западные народы с гордостью выразят свое почтение непобедимому союзнику — России, которая, жертвуя жизнями и терпя материальные разрушения, взяла на себя самое тяжелое бремя всех Объединенных Hаций».

Об этом же в 45-м писала и парижская Le Monde:

«Вклад великого русского союзника неоценим: именно российская сторона на протяжении трех лет выносила практически все давление со стороны вермахта».

На этом фоне довольно жалко и не убедительно звучат призывы директора Института нацпамяти Украины Антона Дробовича, который на днях призвал «не гордиться Победой... бороться против агрессора, как 75 лет назад».

Равно как и совместное сообщение глав трех прибалтийских лимитрофов от 7 мая. Не посмев прямо обвинить Россию, они сделали все возможное, чтобы их поняли правильно:

«Мы подчеркиваем важность правды и достоверности. Искажение исторических событий Второй мировой войны и расчленения Европы последовало за ней, является печальной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка», – говорится в совместном заявлении президентов трех стран Балтии Гитанаса Науседы, Эгилса Левитса и Керсти Кальюлайд.

Подобные выступления, в том числе и прямые обвинения в адрес СССР-России, доносятся на протяжении многих лет из Варшавы и Киева, Тбилиси и Праги, Лондона и Вашингтона. Их нет смысла перечислять, но с годами все очевиднее разница между причинами, по которым делаются подобные заявления.

Для США (выступление президента Дональда Трампа скорее исключение из правил) и Лондона 70-летнее переписывание истории служит, прежде всего, для достижения геостратегических преимуществ и обоснования исключительности англосаксов, как главных и даже единственных наследников Победы, пожинающих заслуженные плоды. Остальным же отводится либо роль «младших партнеров», как французам или тем же полякам, «невинных жертв» (Холокост, Израиль, евреи) и виновников (Германия и СССР-Россия).

Государства, во время Второй мировой выступившие единым фронтом с нацистской Германией (Италия, Румыния, Болгария, Финляндия), вполне логично переписывают историю, чтобы об их роли в войне скорее забыли.

Стоящая особняком Польша, просто отрабатывает покровительство США и мечтает о возрождении «Великопольши от моря до моря», с вожделением поглядывая на пока еще украинскую Галицию как на Кресы Всходни, «исторически польские земли» со столицей во Львове.

Ну а новообразованные после развала СССР государства пытаются банально скрыть роль своих коллаборантов, воевавших на стороне нацистов. Для киевского режима и для Прибалтики важнее убедить хотя бы самих себя в том, что они вечные жертвы, что виновник всех их нынешних бед — «плохая Россия». Что вымирание этих территорий, бегство миллионов жителей, экономическая деградация и де-факто — тоталитарные режимы с лишенными прав гражданами и негражданами (в Литве и Эстонии), равно как и физического уничтожения людей (на Украине), не существует вовсе. А за «отдельные факты» несет вину «проклятое советское прошлое», «агенты Кремля» и «десятилетия оккупации».

Как явствует из заявлений президента США и официальных лиц Германии (равно и Израиля, и Сербии, и многих других государств мира), конъюнктурные попытки навязать свой «единственно правильный» взгляд на историю, терпят крах.

Но и в этой войне, на этот раз войне за свою историю, успокаиваться нельзя. К сожалению, в войне за умы и сердца людей нельзя достичь победы одним решительным ударом, завершившемся штурмом Рейхстага.

Эта война вечна.

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