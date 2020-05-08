Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

 Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени

Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени
Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

 Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны

Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны
Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

 SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара

SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара
День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

 Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени

Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени
Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

 Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны

Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны
Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

 SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара

SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара
13:46   8 Мая 2020
Политика

Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

Граждане Белоруссии должны защищать память о Победе в Великой Отечественной войне и не позволять распространять клевету, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера в честь 9 Мая. В опубликованном на сайте президента Белоруссии документе говорится, что 75-летие Победы отмечается в непростое время, но на долю героического поколения, спасшего мир, выпали испытания намного серьезнее.

В своем поздравлении Лукашенко заявил, что Белоруссия благодарна ветеранам, а также отдает дань уважения труженикам тыла, которые проявили стойкость, патриотизм и трудолюбие.

"Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны", — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко пожелал соотечественникам благополучия, счастья и здоровья, а также мирного неба и новых свершений, пишет РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#белоруссия #лукашенко #день победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...