Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

Граждане Белоруссии должны защищать память о Победе в Великой Отечественной войне и не позволять распространять клевету, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера в честь 9 Мая. В опубликованном на сайте президента Белоруссии документе говорится, что 75-летие Победы отмечается в непростое время, но на долю героического поколения, спасшего мир, выпали испытания намного серьезнее.

В своем поздравлении Лукашенко заявил, что Белоруссия благодарна ветеранам, а также отдает дань уважения труженикам тыла, которые проявили стойкость, патриотизм и трудолюбие.

"Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны", — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко пожелал соотечественникам благополучия, счастья и здоровья, а также мирного неба и новых свершений, пишет РИА Новости.